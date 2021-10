Horrorforsker: Derfor er kastanjemænd uhyggelige

Samtidig mener han, at de små menneskelignende figurer rummer en masse ildevarslende symbolik, og derfor egner sig godt som skræmmeelement.

At hyggeskræmme nabolaget

Flere og flere af kastanjemændende dukker nu op i landets gader, og det forstår horrorforskeren godt.

- Jeg tror, at der for mange mennesker er noget fornøjeligt i at skræmme andre. Vi kender det fra at springe frem bag en dør og råbe "bøh!", fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:



- Jeg kan godt forestille mig, at det er en trend, der vil sprede sig. For den er ret nem at samle op, da det bare kræver, at man har en kastanje eller to og et par tændstikker, og så kan man hyggeskræmme folk i nabolaget.