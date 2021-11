DF-ikon er ude: - Det må være, fordi folk vil have noget andet

DFs ene mandat i Randers gik i stedet til 27-årige Nick Zimmermann, der med 987 personlige stemmer fik 284 stemmer mere end Frank Nørgaard.

Nu er det så Nick Zimmermann, der skal bære DFs fane videre. Hvordan har du det med det?

- Nu er det Nick, der har taktstokken i Randers, og sådan er det. Nick er også DF’er, og det har han været i mange år, også i ungdomspartiet, så jeg tænker han vil tage vores værdipolitiske linje videre. Men jeg er spændt på, hvor svært han får det, nu når vi kun har et mandat, siger Frank Nørgaard, inden nedrivningen af valgplakater igen kaldte på ham.

En frisk start

DFs formand, Kristian Thulesen Dahl, har indkaldt hovedbestyrelsen til et møde i weekenden, efter at partiet har lidt et stort valgnederlag.

Her blev DF ved tirsdagens valg mere end halveret i forhold til kommunalvalget i 2017, hvor partiet opnåede 8,74 procent af stemmerne. Det skriver Ritzau i en pressemeddelse.

På mødet vil han anmode hovedbestyrelsen om at indkalde til et ekstraordinært årsmøde, så der kan vælges ny formand for partiet.

- Jeg lægger op til en grundig evaluering, og hvis man som formand lægger op til det, så skal man også som formand være villig til, at det er ens egen post, som bliver sat ind i forhold til det, siger Kristian Thulesen Dahl.

Formålet er, at partiet skal starte på en frisk. Det kræver, at et flertal i hovedbestyrelsen bakker op om det.

Dog fortæller han, at han bliver som formand den kommende tid og tager ansvar for at "køre processen igennem".

Om sin tid som formand siger han:

- Jeg synes, det har været utroligt ærefuldt at være formand for Dansk Folkeparti. Men det er heller ikke sådan, at et liv står og falder med, at man har en bestemt post i et parti. Der er mange andre måder, jeg også kan gøre en politisk indsats.