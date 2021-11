Lav valgdeltagelse skuffer

Kommunaldirektøren kan se, at borgerne har fulgt anbefalingerne og spredt deres afgivne stemmer i løbet af dagen, hvor stemmeprocenten lå højt.

Derfor håbede kommunaldirektøren, at tendensen ville fortsætte til aften. Men det gjorde den ikke.

- Det synes jeg selvfølgelig er lidt skuffende. Vi har både med nationale medier og lokalt gjort rigtigt meget for at kommunikere ud til borgerne, at vi opfordrer dem til at stemme.

- Så det havde vi selvfølgelig håbet, at endnu flere var kommet for at stemme. Men jeg er selvfølgelig glad for, at 64,3 procent har stemt, siger Jesper Kaas Schmidt.

Største dyk siden 2009

At stemmeprocenten ligger på 64,3 procent i Randers Kommune er et kæmpe dyk, siger valgforsker Roger Buch.

- Det er faktisk det, man kan se ud over landet. At det ser ud som om, at det er tendensen. Stemmeprocenten er faldet tre, fire, fem procentpoint, siger Roger Buch.

- Det er det største dyk siden 2009, hvor kommunalreformen gjorde borgere sure, siger han.

En stikprøve foretaget af nyhedsbureauet Ritzau viser, at kommunalvalget ser ud til at ende med en lavere valgdeltagelse på landsplan. I 11 ud af 12 kommuner har haft faldende valgdeltagelse i forhold til kommunalvalget i 2017.



I Norddjurs Kommune havde 66,25 procent af de stemmeberettigede afgivet deres stemme. Det er tre procent lavere end i 2017.