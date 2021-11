Kæmpe valgkø få timer før lukketid

Over hele Østjylland meldes der om en høj valgdeltagelse ved årets kommunal- og regionsrådsvalg, og i de sidste timer står folk i lange køer for at komme frem til stemmeboksen.

Det ses tydeligt i Aarhus, hvor der sent tirsdag eftermiddag er lange køer ved Aarhus Rådhus.

Valgstedet er kommunens næststørste, hvor 13.039 borgere er stemmeberettiget.