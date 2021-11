Rema 1000 indfører coronapas for godt 1000 ansatte

- Vi mener, at det er bedst, for at vi alle passer på hinanden, at vi tager det her tiltag, så vi sikrer, at smitten ikke spreder sig yderligere.

- Vi har kun oplevet opbakning til det, siger han.

På tide med coronapas

Han fortæller, at de i virksomheden i nogle dage har overvejet, om kravet skulle indføres.

Men efter at smittetallene både i samfundet generelt og i virksomheden er steget, har kæden valgt, at det var tid til at kræve coronapas for at komme på arbejde.