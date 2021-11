Mette Frederiksen: Forventer at initiativer mod coronasmitte bliver nødvendige

Statsminister Mette Frederiksen (S) forventer, at det bliver nødvendigt med initiativer, der kan bryde smittekæder og dermed holde smitte nede og forebygge indlæggelser.

Det skriver hun i et opslag på Facebook og Instagram søndag aften.

- Regeringen forventer, at Epidemikommissionen, der blandt andet består af sundhedsmyndighederne, meget snart kommer med indstillinger til regeringen og Folketinget, skriver hun.

Statsministeren skriver, at regeringen "med stigende alvor og bekymring", følger udviklingen.

- Sygdommen begynder igen at få mere alvorlig betydning for vores samfund og sundhedsvæsen. Derfor forventer jeg også, at det bliver nødvendigt med initiativer, der kan bryde smittekæder, lyder det fra Mette Frederiksen.