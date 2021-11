Virolog kalder covid-19-epidemien samfundskritisk

Han begrunder det blandt andet med Sundhedsstyrelsens risikovurdering, hvor styrelsen mener, at der er "stor risiko for at sygehusene bliver overbelastet i efteråret og vinteren".

- Det vil sige, at epidemien kommer til at ramme andre patientgrupper, og det vil jeg mene, falder ind under betegnelsen "samfundskritisk", siger han.

Samfundskritisk trods vaccine

I oktober sidste år var Sundhedsstyrelsen endnu ikke begyndt at vaccinere danskerne mod covid-19.

Nu er tre ud af fire danskere færdigvaccinerede.

- Men det er vigtigt at bevare vores sundhedsvæsen. Vi er nødt til at gøre et eller andet, fordi det er svært at se, hvor kurven ellers skal stoppe, hvis vi ikke gør noget, siger Allan Randrup Thomsen.