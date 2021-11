Motorvejsfrakørsel lukket i fire uger

Et større arbejde med at dæmme op for støj fra E45-motorvejen får nu konsekvenser for trafikken.

En frakørsel skal nemlig lukkes helt i fire uger, meddeler Vejdirektoratet.

Det drejer sig om frakørsel 52 Skanderborg V i nordgående retning, der fra den 15. november og fire uger frem vil være lukket døgnet rundt.