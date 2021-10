Vejarbejder: - Vi spærrer motorvejene for bilisternes skyld

Lidt vejarbejde ved motorvejen, og så bliver hastigheden på lange strækninger sat ned. Selvfølgelig kun for at genere bilisterne, mens vejarbejderne står og dovner den hele dagen og tager en evighed om at blive færdige med det lille stykke arbejde.

Lyder den fordom bekendt? Så kig med her, for du vil måske blive overrasket.

For i denne uges udgave af 'Face din Fordom' møder reporter Jesper Fonvig en vejarbejder til en snak om nogle af de mange fordomme, der kredser om hans og kollegernes fag.

33-årige Thomas Skøtt er vejarbejder - eller rejsemontør, som det officielt hedder - for firmaet GroundPlug.

De seneste to måneder har han arbejdet ved motorvejen ved Skanderborg, hvor han og kollegerne opsætter støjreducerende vægge. Et arbejde, der inkluderer hastighedsnedsættelser for de forbikørende biler og lastbiler.

Fordom 1: I spærrer af uden grund, så alle bilisterne bliver generet.

- Det er sgu svært at lave noget, hvis vi ikke har pladsen til det. Der står en 50 tons tung gravemaskine dernede og lastbiler med kraner, så vi er nødt til at have den plads her.

Men folk tænker nok på, at der er afspærret et meget langt stykke, før vi ser en eneste vejarbejder eller maskine.

- Det er egentlig for at lette trafikken for trafikanterne. Hvis vi gør det lige op til, hvor skal de så flette ind henne? Nu har de noget tilløb, så der forhåbentlig ikke kommer nogen problemer.

Så det, de opfatter som stærkt generende, er faktisk til deres fordel?

- Ja, det er til deres fordel.

Fordom 2: Vejarbejde skal altid planlægges på de mest irriterende tidspunkter.

- Ja, men det vil det nok være hele året.

- Nu har jeg lavet det her i mange år og på alle tider af året, og det er vi desværre ikke herre over. Vi arbejder jo hele året med det, siger Thomas Skøtt og bliver afbrudt af en lastbilchauffør, der dytter, da han kører forbi.

- Han var nok en af de irriterede, siger Thomas Skøtt med et smil.

Fordom 3: I er fem mand, der står og kigger på én mand med en skovl. Altså I ikke laver en skid.

- Sådan er det ikke hos os. Lige nu er der for eksempel en maskine i gang med at sætte fundament i jorden. Og hvad man tit ikke ser, er, at der står en mand dernede, der skal sørge for, at væggen står perfekt inden for de grænser, der nu er.

Men hvor tror du, fordommen kommer fra?

- Det er nok generelt bare om håndværkerfag, at man tit ser det i bybilledet. At der står fem gutter og ikke får bestilt noget. Men man skal bare huske på, at vi arbejder 12-13 timer om dagen i al slags vejr, så en gang imellem skal man lige have en puster. For det er nogle hårde og lange dage, vi har.

Fordom 4: I er to meter høje, to meter brede og har altid beskidte negle.

- Mine 1,75 kommer nok ikke i nærheden af det, og der er nok ikke mange af mine kolleger, der overstiger 1,80, så lige i vores firma passer det nok ikke så godt.

Hvad med neglene?

- Ja, der er da lidt. Men de er til at få rene.

Hvorfor tror du, man kunne have det billede af jer?

- Man har nok bare set mange af de typer inden for håndværkerbranchen, og jeg har også selv mødt en masse skæve typer. Men det finder du jo inden for alle brancher. Men det er søde og rare mennesker, så det er jo lige meget, om man er to meter høj og bred.

Fordom 5: I er ekstremt langsomme og tager ikke hensyn til de travle bilister. I tager måneder om at blive færdig med noget meget simpelt.

- For det første er det ikke simpelt, og så er det bare en meget langsommelig proces, fordi der er så mange forskellige ting, vi skal igennem.

Men forstår du bilisternes frustration, når hastigheden skal sænkes fra 130 til 80 og nogle gange 50 km/t?

- De kan jo først begynde at se, at der sker noget, når vi begynder at rejse nogle søjler. De ser jo ikke alt det, vi laver nede bagved med jordarbejdet, og alle fundamenterne langt nede under jorden. Så der er mange af de ting, vi laver, som de ikke ser.

Mange bilister spørger nok, hvorfor I ikke arbejder i døgndrift.

- Vi arbejder i forvejen mange timer altså... Vi skal jo også hjem og se vores familie.

Thomas Skøtte kan godt genkende nogle af fordommene.

Kan du kende det i dine kolleger? I branchen, måske ikke lige i det her firma?

- Jeg må hellere sige "tidligere" kolleger - dér kan jeg godt nikke genkendende til det. Også med det der med at være to meter bred.

Skal der gøres noget fordommene?

- Det kunne da være rart, hvis befolkningen og alle trafikanterne vidste, at vi prøver at gøre det så godt og så hurtigt som muligt. Men det tager bare den tid, det tager. Det skal jo helst også stå ordentligt, så det ikke vælter sammen, siger Thomas Skøtt afsluttende.