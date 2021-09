Sexshop-ejer: Vores prøverum er IKKE til sexlegetøj

Tør du gå derind? Er der nogen, der ser dig?

Mange trækker nok lige vejret en ekstra gang, før de første gang går ind i en af landets sexshops, hvor dildoer og meget andet sexlegetøj står fremme uden skyggen af skam. Heller ikke hos dem, der står bag kassen.

Men hvem er personerne, der vælger at vie deres arbejdsliv til at sælge sexlegetøj? Det sætter reporter Jesper Fonvig sig for at undersøge i denne uges udgave af 'Face din fordom'.

Han besøger 31-årige Pernille-Louise Lenskjold og hendes butik Tys Tys i hjertet af Aarhus og præsenterer hende for nogle af de fordomme, der klæber sig til hendes branche.

Fordom 1: Du er en frisk ung pige, der er med på den værste, og har ingen fordomme selv.

- Jeg vil sige, at jeg er frisk, men jeg har bestemt også fordomme. Det er jo ikke sådan, at bare fordi man arbejder med sexlegetøj, at så har man ikke nogen fordomme, siger Pernille-Louise Lenskjold og fortsætter:

- Men jeg er i hvert fald ikke med på den værste. Jeg har masser af grænser.