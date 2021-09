450 trøjer for 500.000 kroner: Mikael har kæmpe samling af fodboldtrøjer

Og så begyndte samlingen for alvor at vokse. Faktisk går Mikael for det meste i fodboldtrøjer til hverdag – også på arbejde.

- Det tiltaler mig af en eller anden grund mere at gå ud med en fodboldtrøje end alt mulig andet. Der er tit nogen, der siger til mig, at de ikke ser mig i andet end fodboldtrøjer. Men jeg har også andet pænt hjemme i skabet, skjorter og alt muligt - det er bare ikke lige det, jeg vælger, når jeg skal ud ad døren, siger Mikael Lehm.

Samtalestarter

Mikael Lehm elsker at bruge fodboldtrøjer, da det ifølge ham altid er en god indgang til en samtale. Om det er på en rejse, på arbejde eller i den lokale fodboldklub, hvor han er sportslig formand.

- Når man har et navn på ryggen eller en klub på brystet, som alle folk, der bare synes lidt om fodbold, kan relatere til, så er det på en måde nemt at komme ind på folk, eller det er nemt for folk at komme ind på mig, siger han.