Telefonsælger: Derfor tager vi ikke et nej for et nej

Mange har sikkert prøvet, hvor svært det kan være at få afsluttet en samtale med en telefonsælger. For de tager ikke altid et nej for et nej, og de kan med manuskripter lokke dig til at købe noget, du egentlig ikke ville have.

Af samme grund har netop telefonsælgere et dårligt ry, men misforstår vi telefonsælgerne?

Det har TV2 ØSTJYLLANDs reporter Jesper Fonvig sat sig for at undersøge i denne uges 'Face din fordom', hvor han spørger telefonsælger Sarah Stig Andersen fra firmaet TMPO i Silkeborg, om hun og hendes kolleger lever op til fordommene om dem.

Fordom 1: I forstår ikke et nej. Hvorfor? Det er meget simpelt, det er tre bogstaver. N-E-J.

- Det er der nok mange, der siger, vi ikke forstår, men vi mener jo bare, at vi er gode til argumentere, så vi får vores budskab igennem og får kunden til at lytte.

Fordom 2: I ringer altid på de mest ubelejlige tidspunkter, og så er I bare ikke til at slippe af med igen.

- I andre telemarketingsfirmaer er der nok mange, der ringer om aftenen. Vi gør ikke særlig meget i det, fordi vi har en "normal" arbejdsdag fra morgen til sidst på eftermiddagen. Så jeg tror, det handler om dem, der ringer i aftentimerne, men det kan jo også godt være, man forstyrrer dem på job.

- Det er dog nyttigt for os, for så forstyrrer man dem, når de lytter. Der vil de gerne have det overstået hurtigt, så der lytter de faktisk rigtig godt til, hvad man siger.

Fordom 3: Dit job som telefonsælger er så ringe, at du faktisk også selv hader det.

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg er rigtig glad for mit job, og det giver også noget, at jeg har været i det her firma i otte år. Jeg er rigtig glad, når jeg står op, og ellers fandt jeg noget andet at lave.

Fordom 4: I er irriterende typer, der ikke kan få andre jobs. Hvorfor tror folk det?

- 'Irriterende' er jo nok, fordi man ikke tager et nej for et nej, fordi man er god til at argumentere for, hvorfor man gerne vil have det her produkt til kunden. At man ikke kunne få andre jobs... Det ved jeg ikke, hvor det kommer fra. Altså jeg ved, at mange af mine kollegaer har fået tilbudt andre jobs, og jeg har også selv sagt nej til jobs i de otte år, jeg har været her. Så vi er her af helt egen vilje.

Kan du forstå, at folk har fordomme om telefonsælgere?

- Det kan jeg sagtens. Det, man har hørt gennem årene, har jo ikke været rosenrødt alting. Så det er helt forståeligt. Man skal have lov til at have ens fordomme, men jeg synes, man også skal prøve at se på, at verden og arbejdsmarkedet ændrer sig. Mekanikere er ikke, som mekanikere var tidligere, telemarketing er ikke som i gamle dage og heller ikke skraldemænd. Alting forandrer sig jo.

Så I er ikke så slemme, som vi går og tror?

- Vi er ikke så slemme, som vi har været, siger Sarah Stig Andersen grinende.