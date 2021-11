Undrer sig over byrådskollegas timing: - Det er ikke ordentligt

OVERBLIK: Der er tale om en 45 kilometer lang forbindelse på tværs af Kattegat. Lige nu er en forundersøgelse i gang. Her ser eksperter blandt andet på motorvejsforbindelser, som ses her, både nord og syd om Odder til at håndtere de omkring 10.000 biler i døgnet, man forventer. Fra Jylland - over Samsø og til Sjælland - er der både mulighed for en bro nord for det følsomme Natura2000-område (det grønne på illustrationen), eller en sydlig model, der går lige igennem. Foto: Illustration: TV2 Østjylland