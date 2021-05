Kühnau forstår modstanderne, men fortsætter arbejdet med en motorvej over Samsø

Formålet for dem, der har arrangeret mødet i dag, det et at overbevise dig om, at det skal droppes. Bliver det droppet?

- Det er ikke min beslutning. Det er på Christiansborg, man skal beslutte det. Jeg er valgt til at repræsentere et stort flertal af borgerene i Region Midtjylland, og politikerne der repræsenterer borgerne, og de er altså for den her (motorvej, red.). Det er 18 ud af 19 kommuner, der er for det, og det er et samlet regionsråd, der er for det, og derfor står jeg også og arbejder for det i dag, siger Anders Kühnau (S).

Vil gå ud over ø-mentaliteten

Anders Kühnau (S) forstår dog godt, at mange samsingere er i mod.

- Det forstår jeg godt, og hvis jeg boede på Samsø, så tror jeg faktisk også, at jeg ville være modstander af det. Der er bare rigtig mange andre borgere i Region Midtjylland og andre steder i landet, som er tilhængere af det her, og det er jo fordi, det skaber en kortere afstand mellem landsdelene og binder landet bedre sammen.

- Men for samsingene er det klart, at det kan være med til at true deres ø-mentalitet, som jo betyder enormt meget. Det med at kunne bo på en ø, og det er jo det, som man søger her, og det forstår jeg fuldt ud, siger han.