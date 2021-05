Bro deler vandene: - Det vil ikke blive på bekostning af naturen

- Den giver muligheder for Samsø, hele vejen rundt og specielt på mobiliteten, ingen tvivl om det, siger Søren Peter Kjeldahl, direktør i Brdr. Kjeldahl I/S, en af øens store grøntsagsproducenter.



Han håber, at en bro kan få flere til at bosætte sig på øen og passe et arbejde på Samsø eller i enten Jylland eller Sjælland.

- Der vil blive meget kort til både det jyske og det sjællandske, og det er det, der skal til for at få flere til at flytte til øen. Det kan godt være, at vi sejler på nogle gode færger, men det er tiden, der vil være afgørendesiger Søren Peter Kjeldahl, der ikke er bekymret for, at en bro vil ødelægge Samsøs natur.