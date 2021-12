Hoteldirektør nægter at aflyse julefrokoster: - Vi piller ikke lovlige varer af hylden

Hoteldirektør: Aflys ikke

Direktøren understreger, at Hotel Opus har ”hygiejne som er et hospital værdigt”, at de beskytter de folk, der kommer ved at have masser af plads og et aflukket dansegulv. Ligeledes skal folk være frisktestede og have gyldige coronapas.

Hotellets personalet vil desuden servere maden ved bordene, og hver virksomhed, der kommer i aften, får deres eget område, oplyser direktøren for Hotel Opus.