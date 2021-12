Her er de restriktioner, som træder i kraft i dag

- Der opfordres kraftigt til, at virksomheder dropper større arrangementer og julefrokoster. Derudover opfordres medarbejdere til at arbejde hjemmefra. Jeg ved, det er et uvelkomment gensyn med hjemmearbejdspladsen for mange, men lige nu vurderes det at være nødvendigt, sagde Mette Frederiksen.

Dertil lød endnu en opfordring fra blandt andre Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm om, at danskerne bør lade sig vaccinere hurtigst muligt, hvad enten det drejer sig om første, andet eller tredje stik.

Herunder kan du læse anbefalingerne til danskerne:

Regeringen og sundhedsmyndighederne opfordrer offentlige og private virksomheder til at aflyse årets julefrokost på grund af høje smittetal. Mette Frederiksen opfordrer også alle danskerne til at skrue ned for julefrokoster og sociale arrangementer.

Private og offentlige arbejdspladser opfordres til at indføre hjemmearbejde i videst muligt omfang.

Der er ledige vaccinetider, og derfor har statsministeren følgende opfordring: - Har du booket tid til et tredje stik, men først har fået tid om et par uger, vil vi foreslå, at du forsøger at fremrykke den.

Gældende restriktioner fortsætter

I starten af december indførte Mette Frederiksen (S) og sundhedsmyndighederne også en række restriktioner, der nu har været gældende i knap to uger.