Mette Frederiksen afhørt om mink - men minkavler har opgivet håb om afklaring

- Det er utilgiveligt

Det er nu et år siden, at Lars Eilertsen selv måtte aflive sine knap 15.000 mink, og han fortæller, at han endnu ikke har fået udbetalt en eneste krone i erstatning - noget de mange tomme minkbure minder ham om hver dag.



- Det er simpelthen utilgiveligt, at man ikke har gjort noget endnu. En udbetaling af erstatningen har desværre meget lange udsigter, for det ser ud til, at det kommer til at vare fra nu af og så indtil de næste 4 til 5 år.