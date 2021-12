34-årig fundet død ved rådhus: Politi kan ikke udelukke forbrydelse og søger nu vidner

Politi søger vidner

Østjyllands Politi er fortsat i fuld gang med efterforskningen, og det er endnu for tidligt at sige, hvordan den 34-årige mand er død. Det er også uvist, hvor længe han har ligget i parken, men det kan ikke udelukkes, at han har ligget der natten over.

Politiet vil derfor meget gerne høre fra borgere, der kan have set noget i området omkring tunnelen fra Park Allé til Rådhusparken onsdag aften/nat eller torsdag morgen/formiddag.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.