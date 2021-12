Endnu en by vil fjerne kriminelle fra nattelivet

Sydøstjyllands Politi indfører fra torsdag den 23. december og to år frem de såkaldte nattelivszoner i byen.

I Horsens vil det betyde, at et område, der er afgrænset af Farvergade, Kildegade, Skolegade, Kippervig, Søndergade, Hestedamsgade og Allégade, vil være et lukket land for visse dømte i nattetimerne.

Det sker efter, at der den 1. juli i år trådte en lovændring i kraft, der gjorde det muligt for politiet at udpege zoner, hvor visse dømte ikke må opholde sig i tidsrummet 00.00-05.00.