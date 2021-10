Politiet indfører nattelivszoner: Vil udelukke kriminelle fra festen

Kan koste store bøder og fængselsstraf

Bliver man opdaget i en nattelivszone, hvor man har et forbud om at færdes, kan man i førstegangstilfælde se frem til en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Kirsten Dyrman erkender, at det kan være svært at holde opsyn med, og at hårdkogte kriminelle måske vil være ligeglade med at få sådan et påbud.

- Det er muligt, de vil være det, men så vil de jo i første omgang blive mødt af en bødestraf og hvis det gentager sig en frihedsstraf. Det skulle gerne også have en adfærdsregulerende effekt, siger hun om tiltaget.