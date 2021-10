Kriminolog om nattelivszoner: - Det er en dobbeltstraf

For Poul Kellberg er det forståeligt, hvorfor man ønsker at indføre de nye nattelivszoner. For det er en måde at holde dem, der er uønskede, væk. Samtidig mener han, at det er en ekstra straf at pådutte de dømte.

- Det er en dobbeltstraf for de mennesker, der bliver ramt af det, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Har man fået en dom på 6 måneders ubetinget fængsel, og man derudover får at vide, at man ikke er velkommen i byen, så er det for mig en dobbeltstraf.

Ifølge Danmarks Statistik blev 384 personer i Randers og 1.130 personer i Aarhus sigtet for vold i 2020 - til trods for en omfattende corona-nedlukning af nattelivet. Tallene er generelle for de to kommuner og ikke fokuseret på nattelivet.