Mere politi på gaden: Statsministeren vil oprette lokalstationer

Landdistrikternes Fællesråd mener ikke, at statsministerens forslag om 20 nye lokalpolitistationer er nok.

Der er tomt på det lille lokale politikontor i Hammel, ligesom der er det på de fleste politikontorer rundt omkring i Østjylland. I Hammel dukker de to tilknyttede betjente kun op mellem klokken 10 og 12 i hverdagene. I weekenderne er der lukket.

Men nu er der måske udsigt til mere nærpoliti. Statsminister Mette Frederiksen vil nemlig åbne 20 nye nærpolitistationer, som skal skabe mere nærhed og tryghed i de lokale politikredse.

Et skridt i den rigtige retning, men ikke nok, hvis man spørger Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

- Vi skal have et højere antal lokale betjente, landbetjenten skal ind flere steder, og så skal vi have øget åbningstiderne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring (S), er tilfreds med de to lokalbetjente i Hammel.

- De kender bybilledet og kan rykke hurtigt ud. Det giver stor tryghed for borgerne, at de har nogen omkring sig med et stort kendskab. Nogen der kender de lidt forkerte mennesker - og bybilledet som sådan - og som kan rykke hurtigt ud, siger han.

Han efterspørger dog ligesom Landdistrikternes Fællesråd, at der kommer flere af dem.

- Vi vil gerne have flere betjente i alle vores hovedbyer. Det vil skabe sikkerhed og større tilfredshed blandt borgerne, som altid frygter det uventede, siger han.

Behov for flere landbetjente

I Hammel er borgerne også glade for deres landbetjente. Når der er vel at mærke.

- De er vældig flinke, og de tager sig af tingene, men det ville være rart, hvis de gik på gaden ind i mellem, siger Lillian Jørgensen, Hammel, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tage Byg fra Fårvang savner også politiets tilstedeværelse i sit lokalsamfund.

- Det kunne være rat at se betjentene noget mere. I Fårvang har jeg aldrig set en betjent, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I 2008 forsvandt landbetjentene stort set fra de små lokalsamfund.

En udvikling man ærgrer sig over i Landdistrikternes Fællesråd.

- Landbetjentene er utroligt vigtige. De har et lokalt kendskab, og er der, hvor man har den kriminalpræventive funktion. Unge der er på vej ud i en kriminel løbebane, der kender de både den unge og deres familier, og kan derfor tage fat i dem tids nok, siger Steffen Damsgaard.

Konkret ønsker statsministeren at spare 900 stillinger hos Rigspolitiet - 660 med det nye forslag, og 240 fra en allerede aftalt sparerunde - som skal gå til de 20 nye nærpolitistationer.