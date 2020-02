Kommune ignorerede advarsler om kollapstruet rutebilstation i 34 år

Da Aarhus rutebilstation tilbage i oktober blev afspærret som følge af risiko for kollaps, kom det frem, at Aarhus Kommune allerede i 2010 var blevet advaret. Det betød, at store dele af bustrafikken siden har været omdirigeret, og at busselskaber som Flixbus og Kombardo er flyttet.

Nu viser det sig, at historikken for advarsler går endnu længere tilbage.

I 34 år har Aarhus Kommune nemlig ignoreret, at betondækket under Aarhus rutebilstation var beskadiget og udsat for trussel om kollaps.

Rapport fra 1985 vedrørende renovering af kælderparkeringsdæk under rutebilstationen v. Abrahamsen og Nielsen Overalt konstateret utætheder uanset dækkets tykkelse. Beton- og asfaltbelægning er overalt i meget dårlig stand.

Det viser flere rapporter, som TV2 ØSTJYLLAND har fået indsigt i.

Her står der blandt andet, at der allerede i 1985 ’overalt er konstateret utætheder’, og at ’beton- og asfaltbelægning overalt er i meget dårlig stand’.

Det bekræfter også Chef for Ejendomme i Aarhus Kommune, Katharina Nyborg, over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Man blev opmærksom på det i 1985, men man har siden 2007 løbende udskudt vedligeholdelsesprocessen, fordi man ikke har været sikker på, om rutebilstationen måske skulle flyttes, siger hun.

Senere hen - i 1992 - konkluderedes i en rapport, at 'bæreevnen over perron 2 ikke er god'. Mellem 1992 og 1999 rykkedes der flere gange for en nærmere undersøgelse af dækkets bæreevne, hvilket blev ignoreret.

I 2001 fremlagde Rambøll et notat, hvor de skrev: 'risiko for færdsel med busser kan medføre kollaps af dækket i større eller mindre områder'.

I et internt notat skrev den tekniske forvaltning i kommunen dog, at man afventede at undersøge nærmere, til der var truffet en beslutning om rutebilstationens fremtidige placering.

I 2010 fremlagde Rambøll endnu en rapport, hvor man påpeger, at betontaget er beskadiget. Siden da og frem til 2019 har ingen ingeniører med ekspertise på området besigtiget betondækket.

Det skraverede område er i fare for at kollapse under bussernes vægt, fordi der under stationen er en underjordisk parkeringskælder. Arkivfoto.

'Helt håbløs situation'

TV2 ØSTJYLLAND har til aften forelagt de nye oplysninger til Jan Ravn Christensen (SF), medlem af Aarhus Byråds Teknisk Udvalg, som siger, at han ikke har været bekendt med betondækkets dårlige stand, før rutebilstationen blev afspærret i 2019.

- Vi burde have været orienteret, og det burde aldrig kunne komme så langt ud, at man skal til at afspærre og rydde stationen. Det er en helt håbløs situation, siger Jan Ravn Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Se Chef for Ejendomme i Aarhus Kommune, Katharina Nyborg, udtalte sig i forbindelse med afspærringen af Aarhus rutebilstation tilbage i oktober sidste år.

Anlægget under Aarhus rutebilstation blev opført i 1953. Op igennem de næste tyve år efter den første advarsel i1985, ignorerede kommunen hele 14 advarsler og undersøgelser, hvor entreprenørfirmaer problematiserede det underliggende betondækkes stand og mulige nedstyrtningsfare.

Og det viser sig altså nu, at både omkostninger og besvær, som sagen har resulteret i, kunne have været undgået langt tidligere.

- Ejendomsforvaltningen i Teknik og Miljø har ikke formået at råbe vagt i gevær til politkerne tidligt nok. Det har været afdelingens ansvar at holde politikerne oplyst om forholdene, siger Katharina Nyborg.

Mulige flytteplaner udskød vedligeholdelsen

Sidst i 1990’erne undersøgte Aarhus Kommune mulighederne for at ændre placeringen af rutebilstationen, men siden 1985 har den været fast placeret på hjørnet af Fredensgade og Sønder Allé i Aarhus’ midte.

- Man har udskudt behovet for genopretning, fordi man ikke vidste, om rutebilstationen på et tidspunkt skulle flyttes. Normalt er det ellers bedst løbende at vedligeholde bygninger og anlæg, fordi man herved fastholder anlæggets værdi bedst muligt. Jeg tør ikke sige noget om, hvor meget man ville have sparet, hvis man ikke havde udskudt det, siger Katharina Nyborg.

Fremtiden endu uvis

Fremtiden for Aarhus rutebilstation er endnu uvis, og der vil endnu gå mere end en måned, før der kommer nyt i sagen.

- Vi har haft gang i forskellige undersøgelser, taget prøver af parkeringskælderens dæk og ingeniørberegninger af konstruktioner, og så skal ingeniørerne tolke på de svar og rapporter, der kommer. Så omkring uge tolv forventer vi at kunne sige, hvilken vej der er fornuftig at gå, sagde Katharina Nyborg til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i januar.

For nu er det tre måneder siden, at rutebilstationen blev afspærret, og 411 måneder siden, at man modtog den første advarsel.

TV2 ØSTJYLLAND har forgæves forsøgt at kontakte Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V).