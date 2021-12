Chok-stigning: Her brager varmeprisen op med 185 procent

Det har længe været et ønske i Ulstrup, at byen skal kunne tiltrække flere nytilflyttere. For Thomas Vestergaard Kristensen at se, kan det blive sværere med de høje varmepriser:

- Jeg frygter, at det kan afholde folk fra at flytte dertil. Hvis det koster så meget at varme et hus op her, så tror jeg, at folk vil vælge at flytte andre steder hen, siger han.