Her er årets mest populære satire-videoer

Du kender ham måske fra Facebook eller Instagram, ham den skøre fra TV2 ØSTJYLLAND.

Ofte er han iklædt en "Ich bin ein Bornholmer"-T-shirt, en kasket eller et spraglet ferie-outfit, når han med jævne mellemrum dukker op som hovedperson i en video, der gør lidt grin af den virkelighed, der leves i Østjylland.

Det er rent satire. Heldigvis. Men som al anden satire, gemmer der sig en kerne af sandhed i videoerne. Noget genkendeligt. Bare vildt overdrevet, selvfølgelig.

Fx når man som coronatræt dansker savner så meget at komme på ferie, at det lokale pizzeria rundt om hjørnet gør det ud for en ægte italiensk restaurant, eller når Strøget i Aarhus for en stund bliver en langrendsrute for skiløbere.



Se årets 10 mest populære satire-videoer her: