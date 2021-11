Regeringen vil hjælpe borgere med stigende varmeregninger

Denne vinter kan en markant større varmeregning lande hos 500.000 husstande som følge af globale stigninger på energipriser.



Ud af Danmarks godt 2,7 millioner husstande er det særligt de knap 500.000, der enten får varmen fra et naturgasfyr eller ligger i fjernvarmeområder med et højt gasforbrug, der kan risikere en stigning i varmeregningen på over 1000 kroner om måneden i den kolde tid.