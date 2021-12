Vil have CO2-afgift på nybyggeri

For ifølge byrådsmedlem og forslagsstiller Liv Gro Jensen (SF), er det alt for nemt at bygge i Aarhus nu uden at tage hensyn til miljøet.



- Aarhus Kommune skal prioritere at bygge mere bæredygtigt. Nogle vil prioritere veje, nogle vil prioritere en tunnel. Vi (i SF red.) vil gerne prioritere de bæredygtige løsninger, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:



- Vi har så få år til at rette op på den skade, der er sket, at vi ikke kan blive ved med at vente. Vi kan ikke vente på teknologi og vi kan ikke vente på Christiansborg, og hvad de kan give os af muligheder. Så derfor bliver vi nødt til at gå forrest som kommune.