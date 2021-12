Massivt nej til nedrivning i udsat boligområde

300 boliger skal rives ned

Beboernes rungende nej betyder dog ikke, at der ikke skal rives omkring 300 boliger og 6 boligblokke ned i Bispehaven.

Det skyldes, at nedrivningerne er en “skal-opgave” for Aarhus Kommune på grund af loven om parallelsamfund - også kaldt Ghettoloven - som Folketinget vedtog i 2018.

Den betyder, at der maksimalt må være 40 procent almene familieboliger i Bispehaven og andre hårde ghettoer inden 2030.

Har I vundet andet end at sende et signal om, at beboerne i Bispehaven er trætte af nedrivningsplanerne?

- Ja, vi har vundet en mulighed for at fortsætte kampen. Havde vi ikke fået et massivt nej, så tror jeg nok, at vi havde neddæmpet vores kamp imod det.