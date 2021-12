Ny østjysk kommune indfører coronatiltag

Dermed bliver Horsens Kommune den anden østjyske kommune efter Aarhus Kommune, som i denne uge overskrider incidensgrænsen, og som følge deraf indfører nye tiltag.

- Det er meget bekymrende, at smittetallet stiger så voldsomt i øjeblikket, og i vores lokale krisestab følger vi udviklingen tæt, siger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S), i en pressemeddelelse.

Tiltag gælder fra torsdag

Helt konkret betyder det, at Horsens Kommune nu iværksætter en række anbefalede tiltag på fritids-, skole- og børneområdet på alle kommunens skoler, vuggestuer og børnehaver. De berørte får direkte besked fra institutionen.

Tiltagene gælder fra den 2. december og varer indtil, Horsens Kommune ikke længere ligger over grænsen, oplyser kommunen til TV2 ØSTJYLLAND.

Blandt andet opfordrer sundhedsmyndighederne til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med coronavirus inden for de seneste 12 måneder.

Det samme gælder fra 1. klasse og op for dem, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittet med coronavirus inden for de seneste seks måneder.

Ligeledes er der også opfordring til, at større sociale arrangementer på tværs af skoleklasse bliver aflyst, og at sociale arrangementer som fødselsdage, klassefester og fælles morgenmad bliver holdt inden for stamklassen.

Borgmester: Pas på hinanden

Kommunen er i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til at vurdere, om der er behov for at iværksætte af yderligere foranstaltninger for at dæmpe smittespredningen, oplyser borgmester Peter Sørensen (S).

Ligeledes er Horsens Kommune klar til at handle med kort varsel, såfremt det skulle blive relevant.

- Og jeg kan fortsat kun opfordre til, at vi passer rigtig godt på hinanden. Det har vi indtil nu været rigtig gode til, og det skal vi blive ved med, siger Peter Sørensen (S) i pressemeddelelsen.