Støttekoncert for udsatte kvinder - Signe blev hjulpet ud af misbrug

Aarhus Domkirke danner mandag aften rammerne for en støttekoncert for udsatte kvinder i Aarhus.

Her går pengene til brugere af Reden Aarhus, der hver dag hjælper kvinder med enten misbrug, hjemløshed, prostitution eller andre psykiske sårbarheder.

Det er barske historier, og de går lige i hjertet. Samtidig er det en fornøjelse at kunne hjælpe dem med små ting, der gør en stor forskel for de her kvinder. eidi Vaarbjerg, socialrådgiver, Reden Aarhus

- Det er barske historier, og de går lige i hjertet. Samtidig er det en fornøjelse at kunne hjælpe dem med små ting, der gør en stor forskel for de her kvinder, siger Heidi Vaarbjerg, der er socialrådgiver hos Reden Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hjulpet ud af misbrug

En af de kvinder, der har fået hjælp af Reden Aarhus, er Signe Tobiassen fra Aarhus. På grund af et alkoholmisbrug gik hun fra sine børns far og endte på gaden.

- Det var rart at komme herned, og det har betydet alt for mig siger Signe Tobiassen til TV2 ØSTJYLLAND.

I femten år har hun været tilknyttet stedet, og det har fået hende ud af sit alkoholmisbrug.

Opsøgende indsats

De penge, der bliver samlet ind via billetter til aftenens koncert, skal blandt andet bruges på mere opsøgende arbejde.

- Vi ser flere og flere - også unge kvinder - der ikke ved, at de kan henvende sig på Reden, siger Malene Højen.

Derfor har de siden sommerferien selv forsøgt at opsøge kvinderne på gaden. Og det er et tiltag, aftenens støttekroner skal hjælpe med til.

- Vi kan se, at der er et stort behov for det, så vi har besluttet, at vi fra 2020 vil sætte ind på ugentlig basis, siger Malene Højen.

Mere udsatte end mændene

Ifølge Heidi Vaarbjerg fra Reden Aarhus er det kvinderne, der er de mest udsatte i miljøet.

- Kvinderne er fysisk underlegne i forhold til mændene, og det betyder, at de ofte kommer ud i situationer, hvor de bliver udsat for vold og seksuelle krænkelser. Generelt er bare mere udsatte end mændene i miljøet.

At gøre en forskel

Blandt publikum, der tæller 300 mennesker, er det ikke kun selve koncerten, der betyder noget.

- I aften giver det mig både en god oplevelse og en påmindelse om, at det her gør en forskel. Reden er helt klart et formål der er værd at støtte, siger Kim Overgaard fra Aarhus.

Pengene skal bruges til at øge optaget til Reden Aarhus, så flere kvinder kan få hjælp.

- Vi er meget afhængige af tilskud, fonde og folk, der kommer og giver et bidrag, siger Malene Højen, der er faglig koordinator hos Reden Aarhus.

