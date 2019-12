Nyt liv på havnen: Ti nye husbåde sættes til salg

En halvdød marina, alt for få sejlere og en skrantede økonomi. Det er lige nu virkeligheden i Grenaa.

Og det har fået havnen til at tænke i nye baner. Derfor bliver det fra foråret muligt at flytte ind på havnen i en husbåd.

Og det er en god idé ifølge flere bådejere på havnen.

- Jo mere liv, jo flere penge får vi ind, så vi kan forbedre området, så det kan blive endnu bedre, siger Anthony Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det kan måske skabe noget liv og understøtte økonomien. Uden for sæsonen er her ret stille, siger Eigil Pedersen.

Husbådene ligger i prislejet 1.500.000 til 2.900.000 kroner. Foto: Zunshine Living

Flere års udvikling

Firmaet Zunshine Living fra Randers står bag de nye husbåde. Og de glæder sig over, at over tre års udvikling nu får resultater.

- Det er skønt at være kommet det skridt videre. Så kan vi begynde at levere, siger direktør i Zunshine Living, Peter Poulsen.

For ham er det en spændende opgave, der venter rundt om hjørnet.

- Vi kommer ud som pionerer i miljøer, der er anderledes end det traditionelle boligmarked, og skaber noget unikt.

Antallet af soveværelser i husbådene varrierer fra ét til fire styk. Foto: Zunshine Living

Anderledes måde at bo

Zunshine Livings husbåde ligger i prislejet 1.500.000 til 2.900.000 kroner.

Og selvom prisen ligner prislejet på resten af boligmarkedet, er det ifølge Zunshine Living en helt anderledes måde at bo på.

- Det er en spændende måde at bo på, og det er mindre forpligtende, siger direktør i Zunshine Living, Peter Poulsen.