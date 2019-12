Spilgigant lover færre reklamer før alvorsord med minister

Skatteminister Morten Bødskov (S) vil have færre spilreklamer i tv. Foto: BET365

Forud for et møde med skatteminister Morten Bødskov (S) mandag kommer nu en håndsrækning fra en af de store aktører i spilbranchen.

I 2020 bliver antallet af tv-reklamer fra Unibet og Maria Casino nemlig reduceret med 30 procent i forhold til i dag. Det oplyser Kindred Group, der ejer de to spillesider, i en pressemeddelelse.

05:39 VIDEO: Antallet af reklamer for spilvirksomheder er dog generelt eksploderet. En ung mand fra Randers mistede 122.000 på online-spil, og han vil reklamerne til livs. Indslaget er fra september 2019. Luk video

Beslutningen er taget efter lang tids debat om spilfirmaernes reklameaftryk på tv.

- Vi anerkender den offentlige debat og opfordringen til, at vi som spilfirmaer tager et ansvar for det store omfang af tv-reklamer.

- Vi tror ikke på, at et reklameforbud er den rigtige løsning. Men vi anerkender, at tiden nu er kommet til, at vi som branche stopper op og skruer markant ned for reklametrykket, siger Kim Olesen, general manager i Kindred Group Danmark i meddelelsen.

Antallet af bettingreklamer på tv stiger og stiger Antallet af bettingreklamer er næsten tredoblet på syv år. Skatteministeren varsler et opgør med spilbranchen. Det er efterhånden svært at se en fodboldkamp i tv uden at støde på en lang række af reklamer for bettingsider. Antallet af reklamer for spil på tv har i en årrække været stærkt stigende. Og nu lover en af de store aktører i spilbranchen færre reklamer på tv fra 2020. Her er en årlig opgørelse over det gennemsnitlige antal af bettingreklamer på radio og tv i døgnet: * 2012 - 426 reklamespots. * 2013 - 345 reklamespots. * 2014 - 305 reklamespots. * 2015 - 385 reklamespots. * 2016 - 514 reklamespots. * 2017 - 687 reklamespots. * 2018 - 937 reklamespots. * 2019 - 1197 reklamespots (opgjort til og med august). Kilder: DR og Gallup

Behov for stærkere regler

I et interview med Børsen mandag varsler Morten Bødskov et opgør med spilbranchen. I regeringens øjne er branchens reklametryk for højt.

- Vi skal have en langt bedre regulering af spilmarkedet i Danmark. Branchen har sendt signaler om, at de selv ville være tilbageholdende. Det har de ikke leveret ordentligt på, siger han til Børsen.

Læs også 15-årig tabte 122.000 kr. på spil: Nu vil danske EU-politikere forbyde spilreklamer

Han mener stadig, at der er behov for stærkere regler, selv om en af spilaktørerne viser handlekraft. Ifølge Bødskov er det heller ikke kun tv-reklamer, der er sigtet med strammere regler.

Ministeren vil også se på reklamer i andre medier, herunder reklamer på internettet.

Kindred Group håber, at andre aktører i spilbranchen følger efter med færre reklamer.

Danske Spil bakker op

- Det er klart, at hvis vi for alvor skal rykke noget, skal vi have alle med om bord, siger Kim Olesen.

Han opfordrer især Danske Spil til at følge trop. Ifølge Kindred Group fylder Danske Spils reklamer på tv cirka fire gange mere i reklameblokkene end Kindred Groups.

Vi synes, at det er fornuftigt, hvis man fra politisk hold laver yderligere regulering for alle spiludbydere på det danske marked. Thomas Bille Winkel, pressechef, Danske Spil

Ifølge Danske Spil er koncernens reklametryk allerede på retur.

- I Danske Spil deler vi opfattelsen af, at der er for mange spilreklamer.

- Vi synes, at det er fornuftigt, hvis man fra politisk hold laver yderligere regulering for alle spiludbydere på det danske marked, siger pressechef Thomas Bille Winkel i en skriftlig kommentar.

I foråret samler skatteministeren Folketingets partier for at lovgive på området.

Tusindvis af danskere er afhængige af spil Spilgigant lover færre reklamer på tv. Andelen af folk med spilleproblemer har været stigende de senere år. I 2020 bliver antallet af tv-reklamer fra Unibet og Maria Casino reduceret med 30 procent i forhold til i dag. Tiltaget kommer før et møde med skatteminister Morten Bødskov (S) mandag, hvor han varsler et opgør med spilbranchen. I foråret samler skatteministeren Folketingets partier for at lovgive på området. Her kan du læse om, hvad det vil sige at være afhængig af spil: * Personer, der er afhængige af pengespil, kaldes ludomaner. * Cirka 10.000 danskere betegnes som ludomaner. * WHO definerer ludomani som en spillemæssig forstyrrelse, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejds- og familiemæssige værdier og forpligtelser. * Det skønnes i dag, at 125.000 danskere mellem 18 og 74 år i varierende grad har problemer med pengespil. * Andelen af personer med spilleproblemer var i 2005 på 85.200, så tallet har været stigende de senere år. * Personer med spilleproblemer indgår hyppigst væddemål og spiller sportsspil. * Det har omfattende konsekvenser at være ludoman - både for spilleren og de pårørende. * 25 procent har begået kriminelle aktiviteter for at skaffe penge til fortsat spil. * 29 procent har haft tanker om at tage sit eget liv. 22 procent af disse har forsøgt at tage sit liv en eller flere gange. Kilder: Center for Ludomani, SFI

'Giften i sit liv'

En af dem, der har det svært med de mange reklamer for spil, er den 19-årige handelsskoleelev Marcus Mossalski Nielsen fra Randers, der tidligere er stået frem i en webdok på TV2 ØSTJYLLAND.

Allerede som 15-årig begyndte han at satse penge på tennis- og fodboldkampe via nettet. En jagt på spænding og hurtige penge, der har ført ham ud i gæld - og spilleafhængighed, som han har været i behandling for.

Læs også Spilfri ludoman glæder sig over id-krav - men der er stadig langt i mål

Han betegner reklamerne som 'giften i sit liv'.

- Det, reklamerne gør ved mig, er, at jeg hele tiden bliver mindet om det. Jeg bliver bedt om at forholde mig til spillet. De kører også gerne med en lille statistik, der underbygger det spil, de reklamerer for. Og det er så latterligt, har Marcus Mossalski tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

00:13 VIDEO: Marcus Mossalski mener, at reklamer for pengespil kan sammenlignes med reklamer for cigaretter. Derfor bør området reguleres hårdere, siger han. Luk video

Klager over reklamer

Den 1. januar 2012 fik udenlandske spiludbydere lov til at konkurrere og reklamere lovligt i Danmark. I dag har 44 udbydere, ifølge Spillemyndigheden, licens i Danmark.

I årene efter, spilmonopolet blev brudt, har Forbrugerombudsmanden fået mere travlt med at kigge spiludbydere efter i sømmene på vegne af borgere, der henvender sig.

Antallet af henvendelser til Forbrugerombudsmanden om spiludbydere er stigende. Danielle Brisson Berggreen, specialkonsulent, Forbrugerombudsmanden

Fra 2014 til 2018 har Forbrugerombudsmanden set på 162 henvendelser fra borgere. Alle har handlet om pengespil på nettet og deres markedsføring eller vilkår. I september 2019 havde Forbrugerombudsmanden modtaget 34 henvendelser.

Og der ses en lille tendens henover årene.

Læs også Advarer mod at forbyde spilreklamer: - Ludomanen skal nok finde et udenlandsk spil

- Antallet af henvendelser til Forbrugerombudsmanden om spiludbydere er stigende, har specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden, Danielle Brisson Berggreen, sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun understreger, at man fra Forbrugerombudsmandens side ikke kan sige, om antallet af nye udbydere på markedet og antallet af klager hænger sammen.