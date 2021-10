Privat hjemmepleje lukket efter 'kritiske problemer': Nu står direktøren frem

TV2 ØSTJYLLAND har talt med flere nu tidligere medarbejdere, der er frustrerede og kede af det over den pludselige lukning.

De fyrede medarbejdere kan nu søge arbejde hos Aarhus Kommune, der i første omgang har overtaget opgaverne hos de flere end 1.000 borgere.

- Det var en bombe

I første omgang forsøgte Berit Bækgaard Thomsen at redde situationen ved at få medarbejdere til at komme ind i deres weekend og journalisere, men Styrelsen for Patientsikkerhed fandt i sidste ende altså ikke, at virksomheden havde rykket sig nok.

- Vi troede ikke, at vi var kommet i mål - bestemt ikke - men at vi var kommet et godt skridt. Alle har hele ugen tænkt, at vi nok skulle klare det og komme ovenpå. Så det var en bombe for alle, siger Berit Bækgaard Thomsen om nedlukningen.

Fremtiden for Berit’s Hjemmepleje i Aarhus ser nu særdeles mørk ud, og det er ikke sikkert, at firmaet vender tilbage som plejeudbyder i kommunen.