Kritiske problemer: Styrelse lukker privat hjemmepleje ned med det samme

Afvist af styrelsen

Bag Berit's Hjemmepleje står Berit Bækgaard Thomsen, der oprettede firmaet i 2013 og nu er ejer af og direktør i det.

Fredag den 1. oktober sendte hun en varselsmail ud til sine medarbejdere, hvor hun fortalte, at Styrelsen for Patientsikkerhed overvejede at lukke firmaets aktiviteter i Aarhus ned.

Det skete på grund af:

- (...) for mange fejl i medicinhåndteringen, at dokumentationen er for dårlig og mangelfuld, at borgerne ikke respekteres i eget hjem, at borgernes ønsker omkring vaner og ønsker ikke bliver respekteret, at der ikke bliver banket på inden man går ind, at pårørende ikke inddrages, at der ikke bliver observeret eller dokumenteret når borgernes almene tilstand forandres, skrev Berit Bækgaard Thomsen.

TV2 ØSTJYLLAND har set mailen.