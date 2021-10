Ægtepar fik skattestigning på 42.000

Har I været gode nok til at informere om, at han kunne komme ud af lokalplanen?

- Det kan man selvfølgelig godt spørge om, om vi har. Men når vi har et møde med grundejerne for at drøfte, hvad der er i gang, og hvad der er for nogle muligheder, så lytter vi efter, om man er indforstået med den mulighed, eller om man ser det som problematisk. Hvis vi ikke får en tilkendegivelse af, at man ikke er så vild med det, så kan vi heller ikke rigtigt agere på det, siger Luise Pape Rydahl.

Forvaltningschefen understreger, at en sag som denne også skaber refleksion i forvaltningen af, om de er tydelige nok i deres dialog og til at spørge ind til, hvilke konsekvenser beslutningerne i kommunen har for grundejerne.