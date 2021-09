Henning har ventet i årevis på gangbro: - Ked af, at man løber fra sit ansvar

Eftersom bygherren har stillet en bankgaranti, kan Aarhus Kommune sådan set selv indfri de 3,8 millioner kroner og sætte byggeriet i gang. Den mulighed ser Steen Bording Andersen som en sidste udvej, hvis ikke bygherren kommer i sving.

Hvorfor bygger I den ikke bare selv og sender regningen til bygherren?

- Nu vil vi i Socialdemokratiet tage den op over for rådmanden og høre, om der er virkeligt betryggende nyheder omkring det her. Ellers må vi måske tage hånd om det selv, for nu skal det her lykkes, siger Steen Bording Andersen.

- Jeg tænker, vi skal have nogle meget håndfaste garantier for, at det sker nu. Det her er et cirkus. Det er en meget vigtig åre for gående især, som binder byen sammen. Vi skal sætte meget kraftigt ind over det her.