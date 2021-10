Flere tusinde CPR-numre lækket: - Det er fuldstændig uacceptabelt

Det har imidlertid vist sig, at arbejdsmetoden med søgeord og udtagning af særlige filer slet ikke var tilstrækkeligt for at sikre datasikkerheden.

- Den beslutning er taget letsindigt efter min mening, og det var en kritisabel beslutning. Nu har vi brug for at komme helt til bunds i , hvordan vi kan gøre det sikkert igen, og hvad der var baggrunden for beslutningen. Vi skal vide, hvem der har vidst hvad og hvornår. Vi vil have placeret et ansvar, siger direktør i Teknik og Miljø, Henrik Seiding.

- Det er selvfølgelig mig, der har det overordnede ansvar – derfor er det også mig, der nu går ud og beklager.

Skal fortsat undersøges

Som udløber af den indledende redegørelse vil der den kommende tid blive foretaget yderligere undersøgelser af sagsforløbet og de retningslinjer, Aarhus Kommune arbejder efter i forhold til IT-sikkerhed. En endelig redegørelse forventes at foreligge inden årets udgang.

Der vil nu blive foretaget en række tjenstlige samtaler med de personer, som var med til at træffe beslutningerne om at åbne systemet. Samtalerne skal også klarlægge, hvordan man reagerede på 14 mindre datalæk i tiden frem mod maj 2021 i forhold til datasikkerheden i MinEjendom.

- Den konkrete sag giver anledning til en grundig risikovurdering af persondatasikkerheden og proceduren i MinEjendom og kommunens andre digitale løsninger, så vi er sikre på, at vi reagerer så hurtigt som muligt, hvis noget lignende sker igen. Vi vil gøre, hvad vi kan for at lære af denne her fejl.