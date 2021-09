Ægtepar fra Djursland i chok: Hvorfor vil nogen i Horsens undersøge os?

- Vi har begået en fejl

TV2 ØSTJYLLAND har fredag spurgt direktør for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune, Jes Svenninggaard, om kommunens rolle i sagen.

Har du som leder gjort noget forkert?

- Jeg har jo ansvaret for, at vi har kontrolsystemer og rent faktisk fører tilsyn med vores data, og at vi overholder gældende lovgivning. På den måde har vi begået en fejl ved ikke at have en systematik omkring det, siger Jes Svenninggaard.