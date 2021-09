Aarhus Kommune lækkede masser af cpr-numre: Anmelder sig selv til tilsyn

- Vi undskylder situationen mange gange overfor de berørte borgere.

Sådan indleder Ann Hamborg, chef for Byggeri, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse om, at kommunen har ladet adskillige borgeres cpr-numre ligge frit tilgængelige på internettet.

Fejlen er lavet på hjemmesiden minejendom.aarhus.dk, som er en database for byggesager i kommunen. Her har man kunnet finde masser af borgeres cpr-numre, hvis de har været relevante at kontakte i forbindelse med byggesager - eksempelvis som naboer til et byggeri.