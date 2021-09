Kendt forfatter skal være ny præst på Anholt

Han har ikke besøgt Anholt ofte, men ikke desto mindre er han faldet for stedet.

- Jeg har kun været der én gang, men jeg har hørt så meget godt, at jeg bare kastede mig ud i det. Som biskoppen i Aarhus skrev til mig: ”Jeg håber, at du og Anholt falder for hinanden”. Det gjorde jeg så, da jeg var på besøg, siger Kristian Ditlev Jensen.

Kristian Ditlev Jensen har udgivet ti bøger som forfatter, heriblandt "Det bliver sagt" fra 2001, der skildrer de seksuelle overgreb, han var udsat for som barn. Som journalist er han fast tilknyttet Weekendavisen, men han har også tidligere skrevet for blandt andet Information, Berlingske og Politiken.

Bliver intenst

Kristian Ditlev Jensen fortæller, at reaktionen fra mange hans bekendte var, at det må blive ensomt at bo på Anholt. Tre timer fra fastlandet og med kun cirka 140 andre faste beboere. Men sådan ser han det ikke selv.

- Mit indtryk er, at det bliver helt modsat. Det bliver meget intenst og nært, tror jeg. Jeg har tænkt, at det bliver ligesom at bo fast på højskole, hvor der er meget få mennesker. Da jeg boede på kollegium som ung studerende, var der 80 personer mere, end der overhovedet bor på Anholt, siger Kristian Ditlev Jensen.