Sandstrande og flot natur: Bliv købmand på ferieø

- Den store forskel er, at hvis du arbejder alle andre steder, så kan du godt pendle, det kan du ikke rigtig til Anholt. Så det kræver, at man vil bosætte sig derovre, siger Per Busk, salgschef i Coop, til TV2 ØSTJYLLAND.

En del af de lokale samfund

Udover at være Danmarks mest isolerede ø, så tæller Anholt også kun 136 faste beboere. Med andre ord, så kommer du altså rigtig tæt på dine kunder, hvis du arbejder i brugsen.

- Alle kender alle derovre. Hvis du har en butik i en halvstor by, så lærer du ikke alle at kende, men det gør du virkelig derovre, siger Per Busk.

Det betyder også, at man ikke bare siger ja til et job som uddeler i brugsen. Man siger ja til et nyt og anderledes liv.