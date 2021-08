Helle er tvunget til at flytte fra Anholt: - Det bliver en sorgens dag

Norddjurs Kommune har sat penge af til at bygge almene boliger på øen, men som det ser ud nu, kan det ikke lade sig gøre. Det fortæller Norddjurs' borgmester, Jan Petersen (S), der også er på besøg på Anholt.

- Problemet er, at det beløb, det koster at lave en almennyttig bolig, er for høj i forhold til, hvad det må indeholde. Og det bliver vi nødt til at bede regeringen og Folketinget om at hjælpe med. De skal give os et større beløb at bygge for, siger Jan Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil videre ser det dog ud til, at Helle Rossen må vente længe med at komme permanent tilbage til Anholt.

- Min mor flyttede også med mig herover og ligger oppe på kirkegården. Og om ikke andet, så har jeg da en plads oppe ved siden af hende, siger hun.