Øjenlæge efter uheld: - Det er meget ubehageligt

Natten til tirsdag blev en ubehagelig omgang for omkring 23 studerende i Aarhus, som kontaktede lægevagten, fordi de oplevede stærke øjensmerter.

Mandag havde de opholdt sig i Søauditorierne og Samfundsfaglig Kantine ved Universitetsparken i Aarhus, hvor de på et tidspunkt i løbet af dagen blev udsat for ultraviolet lys.

Smertefuldt

De studerende havde symptomer som svie og røde øjne. En af de studerende fortæller, at han havde så kraftige smerter i øjnene, at han næsten ikke kunne åbne dem.

- Jeg kunne ikke forså, hvad der foregik, så jeg stod op og kiggede mig i spejlet og kunne se, mine øjne var ildrøde og så hævede, at jeg næsten ikke kunne åbne dem. Det gjorde voldsomt ondt, sagde Sylvester Ilsøe til TV2 Østjylland.

Ifølge øjenlæge og formand for Øjenforeningen Carsten Edmund, er det et typisk tegn på, at øjnene har været udsat for UV-lys.

- Der sker en overfladeforbrænding på hudlaget ved hornhinden. Ligesom man kan blive forbrændt andre steder på kroppen. Smerterne kommer typisk efter lidt tid, og varer mellem tre til seks timer. Det er meget ubehageligt, siger Carsten Edmund.

Ekstra kraftigt lys

UV-lyset på Aarhus Universitet blev brugt til desinficering, og Carsten Edmund fortæller, at netop den slags UV-lys er meget skarpt og derfor kan smerterne blandt de studerende have været ekstra voldsomme.

Dog oplyser øjenlægen, at skader fra UV-lys ikke er noget, man får varige mén af. Og har man været udsat for UV-lysskader på øjnene, er kuren ifølge ham rimelig simpel.

- Det går væk i løbet af nogle timer. Man må lægge sig ned og lukke øjnene. Man kan opleve at være lyssky, og derfor kan solbriller hjælpe, siger Carsten Edmund, og tilføjer, at skader som følge UV-lys ikke er noget, han ofte ser som øjenlæge.

Gik også galt på gymnasium

At UV-lys kan give stærke og ubehagelige gener kan eleverne på Horsens Gymnasium og HF snakke med om.

Tilbage i maj blev et stort antal elever udsat for kraftigt UV-lys i forbindelse med en gymnasiefest, hvor diskolyset blandt andet bestod af pærer med ultraviolet lys.

Eleverne berettede også dengang om sviende smerter i øjnene, og flere endte med at tage på skadestuen, hvor lægerne sammenlignede skaderne med dem, man kan få i sol eller solarier.

Foruden øjnene oplevede flere elever dengang at være blevet solbrændt i ansigtet og på kroppen.Efterfølgende kom det frem at en flænge i glasset på en af uv-pærerne kunne være årsag til skaderne.

Stor indsats

På Aarhus Universitet viste det sig ifølge Østjyllands Politi, at UV-lyset var blevet tændt ved en fejl.

Politiet, Beredskabsstyrelsen og Østjyllands Brandvæsen var talstærkt til stede ved Aarhus Universitet i forbindelse med hændelsen.

- Det var en ret stor indsats fra start. Vi har haft et stærkt samarbejde på tværs af myndighederne, og universitetet har tacklet det her rigtig godt, så en stor tak til alle for indsatsen, sagde politiinspektør René Raffo tirsdag eftermiddag.

Ifølge myndighederne skal man kontakte egen læge eller vagtlægen hvis man har stærke smerter, eller symptomerne ikke aftager efter et par dage.