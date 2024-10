Fire sigtet for brutalt overfald

Fire mænd fremstilles onsdag i grundlovsforhør ved Retten i Randers for at have overfaldet en 57-årig mand i sit hjem og udsat ham for røveri.

Det oplyser Østjyllands Politi i dets døgnrapport.

Politiet modtog anmeldelsen om overfaldet, kort efter at det fandt sted natten til mandag omkring klokken 02.05 på den 57-åriges bopæl i Randers.

Ifølge politiet blev den 57-årige under overfaldet væltet omkuld, hvorefter han blev slået, sparket og stukket med kniv. Inden gerningsmændene forlod adressen, stjal de også nogle tusinde kroner i kontanter.

Den 57-årige blev bragt til hospitalet med ambulance for behandling. Han var ikke umiddelbart i kritisk tilstand.

De fire mænd blev anholdt tirsdag eftermiddag i det centrale Aarhus i forbindelse med politiets efterforskning af sagen. De kom kørende i bil, som blev standset af en patrulje fra Østjyllands Politi.

Der er tale om en 18-årig mand fra Vejle, en 27-årig mand fra Randers, en 27-årig mand fra Aarhus og en 27-årig mand uden fast bopæl i Danmark, oplyser politiet.

Politiet formoder, at flere gerningsmænd, der fortsat er på fri fod, har været med til overfaldet.

De opfordres til at melde sig selv til politiet for at få afgivet deres forklaring, lyder det i døgnrapporten.

Det vides ikke, hvordan de fire mænd forholder sig til sigtelserne. Men det vil formentlig komme frem i forbindelse med grundlovsforhøret.