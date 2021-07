Huse evakueres på Anholt - Mortergranat fundet i "ørkenen"

Flere huse på Anholt er blevet evakueret efter fund af, hvad der formodes at være en gammel mortergranat i lavheden på øen kaldet "ørkenen".

Østjyllands Politi har en betjent på stedet, som er i gang med at etablere en sikkerhedszone og sørge for, at de nærliggende huse bliver tømt for mennesker.