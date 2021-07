Mand fortsat i kritisk tilstand efter indånding af giftig gyllegas

Ifølge landmanden var den 25-årige medarbejder i gang med at rengøre luftkanalen i staldgulvet, da han blev dårlig og besvimede. Den 38-årige prøvede at redde den 25-årige, men fik kort tid efter også et ildebefindende.

- Jeg har hørt fra den ene af mine medarbejderes kone i formiddags, og ifølge hende, var den ene stadigvæk i kritisk tilstand, men den anden er stabil. Han har dog meget ondt i øjnene, siger Anton Boilesen.

Det var en svovlbrinte-forgiftning, de to mænd var udsat for. Det kan i yderste tilfælde være dødeligt at blive forgiftet af svovlbrinte.



Påbud fra arbejdstilsynet

Fejlen var ifølge Anton Boilesen, at luftkanalen ikke fungerede optimalt, da døre til lokalet var blevet åbnet. Det erkender han, var en fejl.

Anton Boilesen er normalt ikke en del af besætningen i stalden, men han fik hurtigt besked om hændelsen af en af hans andre medarbejdere.