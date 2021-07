Mand i bar overkrop anholdt med hash i munden

Da han så Politiet, skyndte han at smide en joint fra sig. Det opdagede Politiet dog, og manden blev anholdt og sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer. Manden blev ligeledes sigtet for hærværk og for at forstyrre den offentlige orden.

Da Politiet visiterede manden, fandt politiet endnu en klump hash på manden. Klumpen havde været i mandens mund under hele anholdelsen. Klumpen og jointen blev begge beslaglagt.