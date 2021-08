Anholt har fået ny læge – nu har skolen næsten dobbelt så mange elever

Alene om et stort ansvar

Det hele er meget nyt for Anne-Sofie Weindel og familien. De er flyttet sammen for første gang, de bor et nyt sted, de har fået en hund, og så er det også nyt for hende at være den eneste læge.

- Nu har jeg lige haft sådan en weekend, hvor jeg synes, det var lidt hårdt, fordi der var en del udkald om natten og nogle beslutninger, man skal tage alene, siger hun og uddyber:

- Så kan det godt være lidt drøjt at være ”lægen” og ikke lige have en kollega at spørge til råds. Men ellers synes jeg, det er helt okay. Det er både udfordrende og spændende.