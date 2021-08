Sådan! Henry svømmede 45 kilometer - og Per var med ham hele vejen

Sikkert i land inden midnat

TV2 Østjylland fangede de to svømmere, da de sent tirsdag aften kom i land på Anholt – Henry Stokholm i havet og Per Møller i følgebåden.

Efter 17 timer i vandet kunne en rystende og slingrende Henry Stokholm række armene i vejret og juble over bedriften, som de ifølge de to svømmere er de første til at gennemføre.

- Jeg er superglad over at være i mål. Det er ekstremt det her. Det er over dobbelt så lang en distance, som jeg nogensinde tidligere har prøvet at svømme i havet, sagde Henry Stokholm, da han havde fået tørt tøj på.

Han var ganske tilfreds med, at det var lykkedes at gennemføre turen.